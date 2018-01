Probo Guasti

È mancatodi anni 85Lo annunciano la moglie Luisa, le figlie Federica e Francesca con Maurizio, i nipoti Andrea, Matteo e Luca, il fratello, la sorella, le cognate e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 23 gennaio alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale tutto del terzo piano Lungodegenza Barbieri, alla signora Anila Murto che in questi anni lo ha seguito amorevolmente.22 gennaio 2018Ï Famiglia AraconiÏ Fam. Piazza FrancoIl fratello Mario con Iares, Claudia e Patrizia si uniscono al dolore di Luisa, Francesca e Federica per la perdita del caro22 gennaio 2018Le famiglie Mario Ferrari e Lina Bergamaschi sono vicine alla cugina Luisa e figlie per la perdita di22 gennaio 2018I condomini del Condominio Orfeo sono vicini a Luisa, Francesca e Federica per la partenza del carissimo22 gennaio 2018