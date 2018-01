Edda Rizzi

Ci ha lasciatodi anni 84Ne danno il triste annuncio le figlie Paola con Gianfranco e Claudia con Renzo, gli adorati nipoti Lorenzo, Luca con Lorenza, Lorenzo-Maria e Alessandro-Maria, i fratelli, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Palasone ove alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa indi al cimitero di Sissa.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sincera riconoscenza vada al medico curante Dott. Pieranselmo Dodi ed un grazie a Lilia per l'affettuosa assistenza.23-1-2018Ï Fratelli GattiÏ Fam. Gaetano Cocconi e figliÏ Fam. Franco PainiIl fratello Gianfranco con Gabriella, Matteo e Cristiana si stringono con affetto a Paola, Claudia e famigliari per la perdita della cara23 gennaio 2018Velina, Renata, Angela e famiglie sono vicine a Claudia e Paola per la perdita della cara mamma23-1-2018Le famiglie Ermes e Giorgio Rizzi partecipano commossi al dolore di Paola, Claudia e famigliari per la scomparsa della cara23 gennaio 2018I colleghi della Direzione Logistica Corporate della Chiesi Farmaceutici Spa e dei magazzini partecipano al dolore di Paola e famiglia per la perdita della cara mamma23 gennaio 2018I titolari ed il personale tutto della Chiesi Farmaceutici Spa esprimono le più sentite condoglianze a Paola e famiglia per la perdita della cara mamma23 gennaio 2018Naires, Leontina, Evasio, Anna, Albina, Mauro con rispettive famiglie sono vicini a Paola per la perdita della cara mamma23 gennaio 2018Mariangela, Mario, Cristian, Loredana, Gigi, Samanta, Gaspare e Adriano, sono vicini a Paola e famigliari per la scomparsa della cara23 gennaio 2018