Luigi Pelizza

È mancato all'affetto dei suoi cariComm.di anni 93Ne danno il triste annuncio: il cognato, le cognate, i nipoti, i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani partendo dall'abitazione di Bardi in via Kennedy 22 per la chiesa parrocchiale ove alle ore 14.30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero di Credarola.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Bardi, questa sera alle ore 20.30Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Gianlupi.Un grazie di cuore a Irene.23 gennaio 2018Ï Fam. Renato RossiLa Presidente, gli amministratori, le operatrici ed i ragazzi della Cooperativa Bucaneve, sono vicini ai familiari tutti per la perdita delComm.e porgono le più sentite condoglianze.23 gennaio 2018Il Presidente, i soci, i consiglieri del Caseificio Sociale di Bardi, partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caroComm.già Presidente del Caseificio stesso e porgono le più sentite condoglianze.23 gennaio 2018