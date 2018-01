CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari



Ing. Paolo Cavatorta



Maestro del Lavoro



Lo annunciano con immenso dolore la moglie Alessandra, il cognato Alberto con Clara, i cugini Paola con Massimo e Francesca, Enrico con Monica, Leonardo, Alessandro e Francesco, Laura con Luca.



Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Corcagnano.



I funerali si svolgeranno giovedì 25 gennaio partendo alle ore 11 dalle Sale del Commiato di Ade in Viale Villetta 31 per la chiesa di Corcagnano.



Paolo riposerà nella Tomba di Famiglia al Cimitero di Vigatto.



Grazie all'amico e medico Roberto Gallani per averci accompagnato fino all'ultimo in questo nostro difficile percorso.



Grazie a Pietro e Donatella, Stefano e Ivana per la loro vicinanza fraterna.



Grazie ai tanti amici e colleghi che in questo ultimo anno non ci hanno mai fatto sentire soli.



Grazie alle nostre famiglie che abbiamo sempre sentito vicine in ogni momento.



Ed infine grazie a Maria e Alina che amorevolmente si sono prese cura di noi. Torrechiara-Parma, 24-1-2018



Ï Alessandra e Fausto Quintavalla



Ï Luigi Dolfi e fam.



Ï Famiglia Elide e Paolo Colla Paolo



io e te insieme, come sempre, per sempre.



Alessandra. Torrechiara, 24 gennaio 2018



Marica, Fabrizio con Stefania e Luca, Gianluca con Noretta e Francesco, abbracciano calorosamente la cugina Alessandra, in questa dolorosa prova, ricordando con affetto il suo adorato Paolo Torrile, 24 gennaio 2018



Stefano, Rita e Giulia con Piero e il piccolo Andrea sono vicini ad Alessandra per la perdita del caro Paolo Felegara, 24 gennaio 2018



La famiglia Di Francescco Dall'Aglio sono vicini ad Alessandra per la perdita del caro Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Mara e Pier Luigi con Maria Chiara e Gian Guido sono uniti al dolore di Alessandra nel ricordo del caro Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Beppe e Nadia, Francesca e Luca, Andrea e Marianna si stringono con affetto alla cugina Alessandra per la perdita del carissimo Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Lo Staff della Qualità Robuschi ricorda con affetto e rimpianto la professionalità e disponibilità del nostro



Direttore Tecnico Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Amalia e Carlo Ravasi sono stretti a Alessandra nel ricordo del grande amico Paolo Colorno, 24 gennaio 2018



La Società Gardner Denver, i dirigenti, gli impiegati e le maestranze ricordano con affetto e riconoscenza l'



Ing. Paolo Cavatorta



e si uniscono ad Alessandra e famiglia in questo momento di dolore. Parma, 24 gennaio 2018



I Reparti Produttivi della Gardner Denver SpA ricordano con affetto l'amico e collega



Ing. Paolo Cavatorta Parma, 24 gennaio 2018



Giorgio, Paola con Laura e Marco Gennari partecipano al dolore di Alessandra per la scomparsa dell'amico pilota Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Gli amici dell'Aeroclub G.Bolla partecipano al dolore di Sandra e familiari per la perdita del caro Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Roberto e Maria Laura, profondamente commossi sono affettuosamente vicini ad Alessandra nel dolore per la perdita del carissimo amico Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Ï Adriana Alessandri



Siamo vicini a Sandra per la perdita del caro amico Paolo



grande ingegnere, grande voloveista, ma soprattutto grande uomo.



La nostra immensa passione per il volo ci ha portato a vivere insieme momenti indimenticabili.



Un grande abbraccio.



Franco e Mariolina. Parma, 24 gennaio 2018



Dolores, Nino, Valentina e Michele si stringono a Sandra nel ricordo commosso di Paolo Parma, 24 gennaio 2018



Pietro nel ricordo dei tanti bei momenti trascorsi insieme piange la scomparsa dell'amico fraterno Paolo



e insieme a Donatella e Francesca si stringe con affetto ad Alessandra. Panocchia, 24 gennaio 2018



Monica, Cecilia, Loredana, Marina, Elisa, Tina, Federico, Marco ed Antonio sono affettuosamente vicini a Sandra per la perdita di Paolo Parma, 24 gennaio 2018 <+T>Profondamente dispiaciuti, Gian Guido con Sara e Riccardo, Lauretta, Giovanna con Roberto, Giacomo ed Elena, sono vicini ad Alessandra per la perdita del caro Paolo Fontanellato, 24 gennaio 2018 <+T>I colleghi ed ex colleghi dell'Ufficio Tecnico della Robuschi si uniscono al dolore di Alessandra per la perdita del caro Paolo Parma, 24 gennaio 2018 <+T>Dario e Emanuela Laureti con i figli sono vicini ad Alessandra per la scomparsa dell'amico Paolo Foligno, 24 gennaio 2018 <+T>Leda è vicina ad Alessandra in questo momento doloroso per la perdita del suo caro Paolo Sorbolo, 24 gennaio 2018 <+T>Fabrizio e Graziella, addolorati, sono partecipi al dolore di Alessandra per la scomparsa di Paolo



amico di una vita. Chiavari, 24 gennaio 2018