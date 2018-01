CROCE



ha raggiunto Gianfranco e Roberto Carla Vaini ved. Spotti



di anni 85



Lo annunciano il figlio Marco con Maria Elsa e le nipoti.



I funerali si svolgeranno venerdì 26 gennaio alle ore 15,







partendo dalla Sala del Commiato Cof «Barbieri-Ghidini»



(Via Santi 14) per la chiesa di Medesano, indi al Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore al personale tutto di Villa Ramiola. Medesano, 24 gennaio 2018



Marco, Matteo, Mattia, Giancarlo e famiglie si stringono a Marco, Maria Elsa e Sofia per la perdita della loro cara Carla Parma, 24 gennaio 2018