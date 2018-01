CROCE



È tornato alla Casa del Padre



Rag. Alberto Paterlini



Ne danno l'annuncio la moglie Giovanna, le figlie Elena, Silvia con Andrea, Francesco e Filippo, il fratello Piero con famiglia e parenti tutti.



I funerali avranno luogo giovedì 25 c.m. alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa parrocchiale di Sala Baganza.



Il S.Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Ï Fam. Albano Furlotti



Ï Marco Bola



Ï Famiglia Bisagni



Ï Fam. Cesarina Caviola



Ï Fabio Capretti e Germana



Ï Fam. Gabriele Guidi



Ï Paolo e Danilo Greci



Ï Fam. Franco Bulgarelli



Ï Fam. Spaggiari Giovanna



Ï Rosa e Franco Cavalli



Ï Piazza Pier Marcello e fam.



Ï Oscar Frattini e famiglia



Ï Famiglia Giorgio Bandini



Ï Fam. Manfrini



Ï Dott. Silvio Magnani



Ï Famiglia Valenti Renato



Ï Iolanda, Patrizia e Barbara Pini



Ï Maurizio Pietranera e fam.



Ï Fam. Tunnera



Carissimo Alberto



un pensiero tanto, tanto caro per te.



Raimonda e famiglie, Marcella e famiglie. Felino, 24 gennaio 2018



Emilio e Lella Sassi con Annalisa, Guglielmo e Paolo profondamente commossi partecipano al dolore di Giovanna, Elena e Silvia per la perdita del loro caro Alberto



amico e prezioso collaboratore di tutta la vita. Colorno, 24 gennaio 2018



Ï Lello e Daniela Venturini



La Casale S.p.A. con impiegati e collaboratori sono vicini ad Elena e familiari per la scomparsa del



Rag. Alberto



ricordandone le doti umane, professionali e la passione per il proprio lavoro. Casale di Felino, 24-1-2018



Il Prosciuttificio San Pietro S.p.A. con impiegati e collaboratori partecipano al dolore di Elena e famiglia per la perdita del



Rag. Alberto



da sempre capace e valida presenza nella azienda. Lesignano Bagni, 24-1-2018



La Selva Alimentari S.p.A. con tutte le maestranze partecipa al lutto di Elena e famiglia per la scomparsa del



Rag. Alberto S.Daniele del Friuli, 24-1-2018



Partecipo nella fede al grande dolore di Giovanna, Silvia, Elena per la perdita di Alberto



Carlo Paterlini e famiglia. Parma, 24 gennaio 2018



Giancarlo Panicieri ed Elvina con i figli Pietro e Giovanni addolorati si uniscono alla famiglia del caro cugino Alberto Paterlini Felino, 24 gennaio 2018



Maria e Nando Agnetti, i figli e le maestranze della ditta Agnetti Srl, partecipano commossi al dolore per la perdita del caro Alberto Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Ciao Alberto



quanti ricordi nell'anima per sempre.



Titti, Antonio, Francesca e famiglie. Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Il Presidente e tutto il Consiglio Avis sono vicini alla signora Giovanna e alla famiglia per la scomparsa del carissimo Alberto Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Maestranze e collaboratori dell'Azienda S. Ilario sono vicini a Piero e famiglia e addolorati porgono le più sentite condoglianze per la perdita del caro Alberto Mulazzano Ponte, 24-1-2018



Elena, insieme a Federico, si stringe con affetto ad Elena, Silvia e Giovanna in questo momento di dolore per la perdita dell'amato Alberto Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Ciao Alberto



abbiamo condiviso gli ideali di solidarietà e giustizia sociale.



Condoglianze a moglie e figlie.



Vincenzo Spadini. Sala Baganza, 24-1-2018



Titolari e dipendenti della Tipolitotecnica Srl partecipano al lutto della famiglia Paterlini per la scomparsa del signor Alberto Sala Baganza, 24-1-2018



Gruppo Alpini e Protezione Civile di Sala Baganza partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa dell'alpino



Rag. Alberto Paterlini Sala Baganza, 24 gennaio 2018



Ciao Berto



abbiamo passato tanto tempo assieme e tante cose abbiamo condiviso, resterà fino alla fine il nostalgico ricordo di un amico fraterno.



A Giovanna, Silvia, Elena e Piero le più sentite condoglianze da tutti noi.



Piero e famiglia. Panocchia, 24 gennaio 2018



Ugo, Luisa Sassi e famiglia, profondamente commossi, partecipano al dolore di Giovanna, Elena e Silvia per la perdita del caro amico Alberto



esprimendo sincero cordoglio. Colorno, 24 gennaio 2018