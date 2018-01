Lucia Zucchi

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno l'annuncio: il marito Remo, il figlio Francesco, l'adorata nipote Adele e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso mercoledì 24 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore ove la cara Lucia sarà fatta giungere dalla camera ardente della Casa Protetta Città di Fidenza indi al cimitero di Fidenza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2018Renzo e Iole abbracciano nel dolore il cognato Remo, il caro nipote Francesco con Adele e Paola per la perdita della caragrande mamma e meravigliosa nonna.24 gennaio 2018CiaoDina, Giampaolo, Anna e Renzo.24 gennaio 2018Patrizia e Tommaso stringono in un forte abbraccio lo zio Remo e Francesco con tutta la sua famiglia e piangono con loro la perdita della cara e dolce zia24 gennaio 2018Maestranze e dipendenti della Società Generali Impianti Gas srl partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara24 gennaio 2018I colleghi di lavoro si stringono con affetto a Francesco per la scomparsa della cara mammaricordandola come persona di grande umanità e stimata collega.24 gennaio 2018