Gianluca Canali

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 57Ne danno il triste annuncio la moglie Carla con l'adorato figlio Andrea, il fratello Paolo, le sorelle Loredana e Oriana, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 25 gennaio alle ore 10.15 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, indi per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Mario Scali.Si ringraziano i reparti «Day Hospital Oncologico», padiglione Barbieri sezione «C» settore blu dell'Ospedale Maggiore e l'Hospice «Piccole Figlie», per le amorevoli cure prestate.Un particolare ringraziamento al Prof. De Angelis, per la sua disponibilità e presenza.24 gennaio 2018Ï Valesi Maria Roberta e De Caterina EttoreÏ Famiglia Toscani GiorgioÏ Famiglia PetroliniSei partito così d'improvviso che non abbiamo avuto il tempo per salutarci, ciaoRosaria, Giovanni, Ignazio, Mara, Carlo, Nicoletta, Filippo, Milena, William, Alessandra, Pietro.24 gennaio 2018La famiglia Emanuelli partecipa all'immenso dolore di Carla e Andrea per la scomparsa prematura del loro caro24 gennaio 2018Siamo affettuosamente vicini a Paolo, Sandra, Alice e a tutta la famiglia per la scomparsa del caroGiuliano, Sonia, Monica, Nadia e Marco.24-1-2018Patrizia, Daniele e Ilaria sono vicini a Carla e Andrea per la perdita del caro24 gennaio 2018