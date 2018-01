Pietro Miani

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio la moglie Amelia, le figlie Franca e Paola con Gianfranco, i nipoti Elisabetta, Alexandra, Nicola e «Pietro», gli adorati pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 10.30partendo dalla Sala del Commiato Cofin Via Villetta 16/a per la chiesa di Maria Immacolata, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2018Ï Stefania e Paolo FavaÏ Gabriella RavellaÏ Maura FranchiÏ Augusto SchianchiGiulio e Carla Venturini, profondamente commossi, partecipano al grande dolore della moglie Amelia, delle figlie Paola e Franca, di Nicola, di Elisabetta e Alexandra per la scomparsa del caro24 gennaio 2018