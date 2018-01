Carla Delledonne

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Daniele con Marta, Giacomo ed Elisabetta, Alessandro con Mariangela, Davide, Francesco con Marta ed Edoardo e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 25 c.m. alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato della ditta «Bola», per la chiesa di San Michele Tiorre, indi al crematorio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2018Ï Fam. Bruno ScaccagliaÏ Fam. Carlo VitaliÏ Lino e Giorgia FerrariÏ Laccabue Luigi e famigliaÏ Mauro e Barbara RossiÏ Mariolina e Enrico MarbiniÏ Bruna, Cristina, Enrico BenassiÏ Rita, Carlo e Monica FolzaniÏ Pier Luigi GonizziÏ Fam. Pelosi FabioÏ Famiglie Colla Simone e MartinoÏ Federico Penzo e fam.Ï Cristina, Luca e Andrea BertaniLa sorella, il fratello, le cognate con le rispettive famiglie, condividono il grande dolore dei figli e famigliari tutti per l'improvvisa scomparsa della cara24 gennaio 2018Giorgio Dadomo è vicino ai famigliari in questo triste momento per la scomparsa della loro cara24 gennaio 2018Quinto, Dafne e Fabio Massimo Cantarelli partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Fava per la improvvisa scomparsa della cara24 gennaio 2018Giuseppe e Linetto Ugolotti con le rispettive famiglie si stringono affettuosamente a Daniele, Marta, Sandro e Mariangela per l'improvvisa perdita della cara signora24 gennaio 2018Con il cuore triste e la mente piena di bei ricordi, carissimaamica di sempre, ti giunga il calore dei nostri affettuosi abbracci.Pina, Lisetta, Giovanna, Stefania, Massimo, Pietro, Carla e Giancarlo, Rosetta e Pippo, Mariarosa e Giorgio, Rosellina e Lino, Tanzio e Mara.24 gennaio 2018Paola Daniele Valentina e Ivan sono vicini a Sandro Daniele e rispettive famiglie in questo momento di grande dolore per la perdita della tanto amata mamma24 gennaio 2018Siamo vicini alla famiglia Fava per la dolorosa perdita diFamiglia Bicchieri.24 gennaio 2018Gli amici Angela e Fabrizio, Cristina e Stefano, Giuliana e Marco, Stefania e Paride, Sandra e Giuliano, Paola e Otello, Patrizia e Giancarlo, Valeria e Daniele, Mariangela e Pier Luigi, Luisa e Gianni, Paola e Ugo, Paola e Orazio sono vicini a Sandro e Mariangela, Daniele e Marta e a tutti i familiari nel dolore per la perdita di mamma24 gennaio 2018