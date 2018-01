Giuseppina Fornari

È mancatadi anni 95Addolorati lo annunciano il figlio Luigi con Elena e Laura, sorelle e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 25 gennaio alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato per la chiesa parrocchiale di Traversetolo, indi al cimitero di Neviano Arduini.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla signora Tamara.24 gennaio 2018La sorella Lina con Mirca, Maria Luisa e rispettive famiglie sono vicini in questo momento di dolore a Luigi, Elena e Laura per la perdita della cara24-1-2018Giuliana, Piero, Cristina, Livio e Andrea sono vicini a Luigi e famiglia per la perdita della cara24-1-2018I colleghi della Ag-Cerec Elettronica sono vicini a Luigi, Elena e Laura per la perdita della cara24 gennaio 2018