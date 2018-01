Riccardo Longhi

Dopo breve malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano con profondo dolore la moglie Anna, i figli Massimo e Gianluca, il cognato Franco con Elisabetta e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 26 gennaio partendo alle ore 8.45 dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Day Hospital dell' Oncologia ed in particolar modo la Dott.ssa Pucci, il Dott. Vianzone e la cara infermiera Letizia per le amorevoli cure prestate.25 gennaio 2018Ï Fam. Claudio e Carla SimonazziÏ Conti Roberto e Andrea e famiglieI nipoti: Mauro, Roberto, Franca, Grazia, Antonella, Ettore, Gianluca, Simona e Alberto con le rispettive famiglie sono vicini ad Anna, Massimo e Luca per la perdita dell'insostituible25 gennaio 2018Franco Piazza con Matteo, Francesco e le rispettive famiglie partecipano commossi al dolore di Anna, Massimo e Luca per la scomparsa del caro25 gennaio 2018Il Condominio di via Euclide, 1 - Scala D e l 'amministratore partecipano commossi al lutto della famiglia per la scomparsa del sig.re25 gennaio 2018I colleghi del settore Ambiente Uff. Accettazione e Pesa partecipano al lutto del collega Massimo per la perdita del padre25 gennaio 2018Mauro e Anna Saccani con le figlie Manuela e Letizia sono vicini alla moglie Anna e figli per la scomparsa dell'amato25 gennaio 2018I colleghi della Bertoli sono vicini a Gianluca per la perdita del papà25 gennaio 2018