Gina Ghillani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio le cugine, i cugini e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.15 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Beduzzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Larisa per le amorevoli cure prestate.25-1-2018Ï Azelio Schianchi e figlieÏ Fam. Mirco MagriÏ Famiglia Papi GiacomoÏ Mariangela PacchianiCarariposa in pace tra gli Angeli accanto alla tua adorata Franca, ti ricorderemo sempre con grande affetto i tuoi cugini: Guerrino, Daniele e Tiziana, Michele, Manuela.25 gennaio 2018