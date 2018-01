Ave Maria Gallinella

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 88Lo annunciano i figli Vilmer con Eralda e Simone, Franco con Antonella, Letizia e Michele con i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 26 c.m. partendo dall'abitazione dell'estinta per la Chiesa Parrochiale di Soragna ove alle ore 9.00 sarà celebrato il rito funebre indi al Polo Crematorio di Cremona.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Si ringraziano sentitamente il Dott. Luca Marani e le Assistenti Domiciali per le cure prestate.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.25 gennaio 2018Ï Luigino e Bruna GandiniÏ Giuseppe, Tatiana e LorenzoÏ Flavia BertolazziMetella, Maximiliano, Marisa e Rolando, Giulia e Francesca porgono sentite condoglianze alla famiglia Belli per la perdita della mamma25 gennaio 2018Paolo e Noris sono vicini a Vilmer e Franco per la perdita della mamma25 gennaio 2018