Maria Teresa Martinelli

Serenamente ci ha lasciatodi anni 90Lo annunciano le figlie Mary, Bacy e Ada.I funerali si svolgeranno venerdì 26 gennaio alle ore 15.00 presso la chiesa di Sant' Uldarico.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Paola Zanichelli, al Dott. Andrea Fontanella, al Dott. Sephtim Baci e a Daniela e Letizia.25 gennaio 2018Ï Marco CeresiniÏ Anna e Enzo UggeriÏ Giovanni D'IncàÏ Liliana Mutti e famigliaÏ Maria Previdi e famigliaci macherai.Luca con Matteo, Alberto e Mauro.25 gennaio 2018Raffaella e Paolo con le rispettive famiglie abbracciano Maria Grazia, Annunziata ed Ada ricordando zia25 gennaio 2018Le collaboratrici dello Studio Salines, Gabriella, Andreas e Monica, sono vicine ad Ada, Maria Grazia ed Annunziata, per la perdita della cara mamma25 gennaio 2018I cugini Chiara e Giorgio con le rispettive famiglie salutano con commosso rimpiantoe abbracciano con affetto Maria Grazia, Annunciata e Ada. Parma, 25 gennaio 2018Giulia, Andrea, Maria Grazia e Francesca, Cecilia e Maurizio si stringono in un forte abbraccio a Maria Grazia, Baci, Ada e familiari in questo doloroso momento per la scomparsa della cara mamma25 gennaio 2018I condomini del condominio «Castelletto» di Via Torelli 55, esprimono profondo cordoglio ai famigliari per la scomparsa della signora25 gennaio 2018