Angela Amelia Grando

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la figlia Alessandra con Ovidio e Morgan, le sorelle, il fratello e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 gennaio alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Ceretolo indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 gennaio 2018Ï Famiglia Mirella CorradiÏ Rosetta e Andrea AttoliniÏ Famiglie SoregaroliÏ Famiglia MontecchiCiao mammasenza di te niente sarà più uguale, sarai sempre con me.Alessandra.26 gennaio 2018Ciao nonnaindelebile nel mio cuore sarà il ricordo del tempo passato insieme.I tuoi insegnamenti e il tuo esempio saranno il mio tesoro più grande, so che veglierai per sempre su me.Morgan.26 gennaio 2018«Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime».Cristina e Chicca partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della mamma26 gennaio 2018Gisella, Pietro e Andrea sono vicini alla figlia Alessandra e famiglia per la perdita della cara26-1-2018Fernando, Guerrino, Patrizia, Luca e Olga sono vicini in questo momento di dolore a Sandra e Morgan per la scomparsa della cara26 gennaio 2018