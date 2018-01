Luigia Agnetti

Ci ha lasciatoNe danno il doloroso annuncio la figlia Maria Rosa con Renzo e l'adorata nipote Roberta, il fratello Don Dante, la cognata Elsa, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 27 gennaio alle ore 14 presso la Cappella di Villa Sant'Ilario indi si proseguirà per il cimitero di Fugazzolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la parrocchia dello Spirito Santo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Famiglia «Le Viole» e della Struttura «Villa Sant'Ilario» per le amorevoli cure prestate.26 gennaio 2018Ï Paola Barbieri e figliti ricorderemo sempre con affetto.Renata con Sergio, Sarita, Simone e famiglie.26 gennaio 2018Tutti i famigliari residenti in Francia si stringono a Maria Rosa per la perdita della cara mamma26 gennaio 2018Ferruccio, Adele, Gabriele e Gianmarco si uniscono al dolore di Maria Rosa, Renzo e Roberta ricordando con affetto a cara26 gennaio 2018