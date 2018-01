Gina Centenari

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 96Lo annunciano i figli Luigi con Renata, Angela con Giuseppe, i nipoti Cristian, Katia, Luca, Matteo, Gloria, i pronipoti Francesco Maria, Filippo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 gennaio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Borghetto, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Borghetto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 gennaio 2018Ï Cristina Menoni, Marta e Mattia MorettiPartecipano al dolore dei famigliari i nipoti e famiglie: Lina, Bruno, Paolo, Giordano, Gianna, Bruna, Marisa, Daniela, Giorgio per la perdita di zia26 gennaio 2018Maria Grazia, Daria, Afra con le rispettive famiglie abbracciano Luigi ed Angela nel ricordo della cara26 gennaio 2017Rita, Manuela e famiglie sono vicine a Luigi e Angela per la scomparsa della26 gennaio 2018I Ragass del Borghet sono vicini a Luigi per la perdita della mamma26-1-2018