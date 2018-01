Elpidio Pastena

È mancato ai suoi caridi anni 80Ne danno il doloroso annuncio la moglie Elide, i figli Giancarlo con Marina, Adriana con Fausto, Roberto con Francesca, le nipoti Veronica, Giulia e Chiara, la sorella Ida, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.l funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 27 gennaio alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott.ssa Maria Lisa Bruschi e a tutto il personale del Reparto di Lungogenza dell'Ospedale Maggiore di Parma.27 gennaio 2018Ï Stella, Doriana e DeannaÏ Alfonso, Ornella e MichelaI cognati Lina e Ampelio piangono la perdita del caroe si stringono a Elide e figli.27 gennaio 2018Gli amici Angela e Gabriele, Emanuela e Claudio, Daniela e Franco, Tiziana e Stefano, Tiziana, Susy e Claudio si stringono ad Adriana e familiari tutti per la perdita del caro27 gennaio 2018