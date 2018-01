Luisa Nasi

È salita al cieloLo annuncia con dolore la figlia Anna Maria con Roberto e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 14.45 dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa di Sant'Evasio indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott.ssa Catelli e a tutto il personale medico e paramedico della Lungodegenza Critica del Barbieri.Un grazie di cuore a Valerica per le affettuose cure prestate.27 gennaio 2018Ï Anna, Emma e fam.Dante, Nicoletta, Ideo e Tiziana si stringono con affetto ad Anna e Roberto ricordando la cara27 gennaio 2018Ombretta, Stefania, Robertina, Marzia, Donatella, Enrica, Alessandro, Graziana, Silvano, Roberta, Stefano, Patrizia, Fabrizio, Rita, Valerio e Antonella sono vicini ad Anna Maria per la scomparsa della cara mamma27 gennaio 2018