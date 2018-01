Domenico Reviati

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio: la moglie Bruna, la figlia Tiziana con Roberto, il nipote Simone, le sorelle Bianca e Lucia, i cognati ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 27 gennaio alle ore 14.15, partendo dall'ospedale di Montecchio Emilia, per la chiesa «SS.Stimmate» di Parma, dove, alle ore 15.00 sarà celebrata la S.Messa.Si proseguirà poi per il cimitero della Villetta di Parma.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa S.Minari, al Dott. E. Puglioli e al personale della Casa della Carità «S.Giuseppe» di Montecchio Emilia, per le premurose cure prestate.Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alla cerimonia.27 gennaio 2018