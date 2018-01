Virgilio Rolli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio la moglie Giannina, i figli Patrizia con Nello e Stefano, la sorella Giannina, i cari nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 29 gennaio, alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Gainago di Torrile indi si proseguirà per il cimitero di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Gainago.Non fiori ma opere di bene.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari ringraziano il medico curante Dott. Vittorio Bellini, le Infermiere Domiciliari e le ragazze della Domus per premurosa disponibilità.28 gennaio 2018Ï Rolli Emilio, Lucia, LorenzoÏ Famiglie Luciano e Emilio LandiniÏ Famiglia Egidio FratiÏ Fam. Quintavalla GinoÏ Fam. Quintavalla CorradoÏ Fam. Sergio, Daniele GaianiÏ Giuliana DallajÏ Silvana Tortini e famigliaÏ Tito Tortini e famigliaÏ Primo Tortini e famigliaÏ Elisabetta, Paolo, Elisa, Arianna, LorenzoÏ Famiglie Ugo, Sebastiano RolliBuon viaggioche il nostro bacio ti accompagni.Martina, Manuela, Daniele, Martina, Barbara e il piccolo Yuri.28 gennaio 2018La cognata Giaele unita ai figli Bonfiglio, Federica, Tiziana e Roberto con le rispettive famiglie sono vicini a Gianna, Patrizia e Stefano ricordando con affetto il caro28 gennaio 2018I nipoti Francesco e Lauretta con le rispettive famiglie sono vicini a Gianna, Stefano e Patrizia per la perdita del caro28-1-2018Romano, Mino Benassi e famiglie si uniscono al dolore di Gianna, Stefano e Patrizia la perdita del caro28 gennaio 2018Giannina con Stefania, Albino e famiglie sono vicini a Gianna, Stefano e Patrizia per la perdita del caro28 gennaio 2018