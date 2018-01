Fabrizio Leoni

Dopo una strenua battaglia combattuta con coraggio, consapevole e grato dei doni ricevuti, ci ha lasciati, ma solo fisicamenteLo annunciano l'amatissima moglie Maria Antonietta e la mamma Giovacchina con la fida Margherita.I funerali si svolgeranno domani lunedì 29 gennaio alle ore 15.45 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa di Ognissanti, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella parrocchia del Sacro Cuore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dott. Iseo del Day Hospital Oncologico e all'Hospice delle Piccole Figlie.28 gennaio 2018Ï Gastone MoriÏ Donatella Bergamaschi e famigliail tuo esempio continuerà ad illuminare il nostro cammino.I tuoi cognati, i tuoi nipoti e pronipoti.Giulietta con Giangi e Fabrizio, Antonella con Roberto, Chiara e Matteo, Vittorio con Lella, Luigi con Silvia, Alessandro e Paolo, Federica con Giampiero ed Edoardo, Francesca con Andrea e Vittoria, Oreste con Rina, Cristiano con Cinzia, Gabriele e Clara, Carlo Alberto con Claudia, Riccardo e Roberto, Cristina con Pasquale e Sara.28 gennaio 2018Mariella e Fabio con le loro famiglie sono vicini ad Antonia e zia Giovacchina per la perdita del nostro caro28 gennaio 2018Averti nella mia vita è stato un dono prezioso.Graziesarai sempre una Luce.Tua Giovanna.28 gennaio 2018L'associazione «AIAS» partecipa al lutto della famiglia Leoni per la scomparsa del carovolontario dell'associazione.28 gennaio 2018Il Condominio Cima Palone partecipa sentitamente al dolore della famiglia per la perdita delDott.28 gennaio 2018Manlio, Rossella e Laura abbracciano con affetto Antonietta e Giovacchina nel ricordo disincero e generoso amico.28 gennaio 2018Gli amici Rosanna Capelletti, Enos Gombia, Giovanni Fedeli, Giovanni Brunet, Roberto Schiavi, Ester e Marco Pareti, Lalla e Antonio Paoluzi, Roberto Bruschi sono vicini con profondo affetto ad Antonia nel ricordo indelebile della grande umanità, generosità e disponibilità del carissimo28 gennaio 2018Maria, Francesca e Giovanna Vasini con immenso dolore sono vicine ad Antonia per la perdita del carissimo28 gennaio 2018Gli amici di sempre abbracciano con tanto affetto Antonia e piangono la perdita del carissimoamico intelligente, colto, sempre arguto.Rita e Paolo, Anna, Paola, Titty e Paul, Saverio, Elena e Giorgio, Paolo, Enrica e Beppe.28 gennaio 2018