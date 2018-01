Iole Groppi

«Mamma,oggi ho colto per te l'ultima rosa nel mio giardino,reclinata sullo stelo ormai fragile,cosparsa delle mie lacrime.»(A.Magnani)E' mancataM.Grazia, Tony, la tua Alice e tutti coloro che ti vogliono bene.I funerali avranno luogo lunedì 29 gennaio alle ore 15 nel Santuario Madonna delle Grazie S. Vitale in Salsomaggiore Terme, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato oggi domenica alle ore 17 nella chiesa di S. Vitale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 gennaio 2018Ï Falegnameria Ovrezzile ho voluto tanto bene e rimarrà sempre nel mio cuore.Da lassù, tra gli angeli, protegga il mio cammino e quello di Grazia e Alice, alle quali faccio le mie più sentite condoglianze in questo tristissimo momento.Renata Ermini.28-01-2018Leandra e famiglia partecipano al dolore di Grazia, Tony e Alice per la perdita dalla cara28 gennaio 2018