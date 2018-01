Giovanna Mazzieri

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano le sorelle Anna, Maria, Laura, Teresa, Luigia, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 30 gennaio partendo alle ore 10 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo, proseguendo per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il gruppo delle Missionarie del Sacro Cuore nella persona di Sorella Maria Grazia e tutto il personale di Villa S. Bernardo per le cure prestate, in particolare le suore della struttura per la spiritualità e il conforto offerto.28 gennaio 2018