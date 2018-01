CROCE



«Servo buono e fedele; sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo Padrone».



(Mt,25) Romano Artusi



Lo annunciano la moglie Vilma, i fratelli Enore e Graziella e tutti i nipoti.



I funerali si celebreranno lunedì 29 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di San Paolo partendo dell'abitazione in Via Curie 1, indi riposerà nel cimitero locale.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 nella chiesa di San Paolo.



Un particolare ringraziamento ai dottori De Lucchi e Bersellini, ai professori Violi e Vezzani, alle infermiere domiciliari, ad Anna e a tutto il personale dell'Hospice. Fidenza, 28 gennaio 2018



Giuliano Vezzani e l'AS.PA.T.I partecipano commossi al lutto dei familiari per la scomparsa del caro Romano Artusi Parma, 28 gennaio 2018