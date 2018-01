Franco Grandi

Dopo tante sofferenze, è mancato ai suoi cari ilRag.Lo annunciano con immenso dolore la moglie Anna Maria, le figlie Caterina con Gianluca e Alessandro, Isabella con Luca, Costanza con Luca, Vittorio e Lavinia, il fratello Giorgio con Mariangela, Francesco e Riccardo.I funerali si svolgeranno lunedì 29 gennaio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Ozzano Taro, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Grazie di cuore all'amico Dott. Umberto Cavazzini per averci accompagnato fino all'ultimo in questo nostro difficile percorso.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Giovanni Barazzoni per la sua costante assistenza.Grazie a Rosa per le amorevoli cure prestate.28-01- 2018Ï Renato, Davide BerzigaÏ Francesca, Mauro, Paolo AlinoviÏ Angela, Flavio e fam.Ï Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Famiglia Antonio ZiliottiÏ Antonella Tassoni e famigliaCiaoi tuoi «Ninin» non ti dimenticheranno mai.Alessandro, Vittorio e Lavinia.28-01-2018Milena Delmonte, Daniele e Daniela, Rita e Paolo, Gabriele e Barbara sono vicini ad Anna, Costanza, Isabella e Caterina per la scomparsa del caro28 gennaio 2018I colleghi del Prosciuttificio « Borgo Antico» sono vicini a Isabella per la perdita del papà28-01-2018