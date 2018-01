Mario Superchi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio i figli Matteo, Paolo con Cristina e Irene, la sorella Cristina, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 29 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato Via Pezzani 27 in Langhirano per la chiesa di Miano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale dell'Ospedaletto Luigi Baratta di Corniglio.28-1-2018la tua adorata Irene ti ricorderà per sempre.28 gennaio 2018La mamma Carla è vicina ai figli Paolo e Matteo per la scomparsa del caro28 gennaio 2018Il nipote Giuliano è vicino ai cugini Paolo e Matteo per la perdita dello zio28 gennaio 2018La zia Cristina con i figli Giovanna, Dina, Vincenzina, Paola, Carla, Giovanni, Eugenio e rispettive famiglie è vicina a Paolo e Matteo per la scomparsa del papà28 gennaio 2018Adriano con Corina, Alberto con Rina e Orietta con Giorgia abbracciano Paolo e Matteo per la scomparsa del caro28-01-2018Profondamente commossi partecipiamo al dolore di Paolo e Matteo per la perdita del caroGigi, Silvia, Alberto ed Andrea.28 gennaio 2018I titolari del Salumificio S.Prospero con le rispettive famiglie, sono vicini a Matteo e famigliari per la perdita del caro papà28-1-2018