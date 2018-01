Carla Serventi

Improvvisamente è mancata ai suoi caridi anni 85Ne danno il doloroso annuncio i figli Massimo con Maria Tesera e Giovanni con Raffaella.I nipoti Matteo, Federica ed Elena con Alessandro e Pietro, il fratello, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 29 gennaio alle ore 15 partendo dalla sala del commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Gianni Antiga ed alla cara Lara.29 gennaio 2018Ï Groppi Rita e SabrinaÏ Famiglie Ermes e Massimo ZanichelliÏ Emma Turchi, figli e famiglieÏ Gabriella e Luigi CorradiCiaoil grazie più grande per l'amore che ci hai dato.Salutaci il nonno, ci piace pensarvi insieme, felici.Elena, Matteo, Federica, Pietro.29 gennaio 2018Ciaoun saluto e un abbraccioTua cognata Adua.29 gennaio 2018Lidia e Laura Aprile con rispettive famiglie e figli sono vicini a Massimo e Giovanni per la perdita della cara mamma29 gennaio 2018