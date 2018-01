Marisa Bottazzi

«Io sono la resurrezione e la vita:chi crede in me, anche se muore, vivrà.»(Gv.11.25)E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la sorella Giulia, il fratello Guido con Rosalia, la sorella Anita con Renato e tutti i nipoti.I funerali si svolgeranno martedì 30 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato in Via Pezzani 27 in Langhirano per la chiesa di Moragnano indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Massimo Torriani, a tutto il personale della Casa Protetta di Langhirano e alla Casa di Cura Val Parma Hospital.Un grazie di cuore all'amica Iole, a Evelina e a tutti gli assistenti domiciliari per le cure prestate.29 gennaio 2018Ï Celestino Vescovi e figliÏ Anna e SerseÏ Fam. Franca e GianniÏ Fam. Rosetta e UgoÏ Fam. Nello BottazziÏ Famiglie Ferraia Giancarlo e MassimoÏ Famiglie DellacasaÏ Leonella, Emma e NevioÏ Maurizio, Rita e Alex PettenatiÏ Mino e Luigi PellegriÏ Lidia Pettenati e famiglieÏ Famiglia Pacifico PellegriÏ Famiglia Amilcare PiniÏ Vescovi Rina e figlieÏ Famiglia Ezio FerrariNei nostri ricordi si affacciano il tuo coraggio, la tua forza, il tuo senso di giustizia e la tua infinita dolcezza.Custodiremo nei nostri cuori i felici momenti vissuti con te.CiaoLuciano, Marco, Leda, Ilaria, Tonino, Paolo e famiglie.29-01-2018Roberta, Nella, Peppino sono particolarmente vicini ad Anita e famigliari per la perdita della cara29 gennaio 2018Gino e Franca sono vicini con affetto ai familiari tutti per la perdita della cara29 gennaio 2018Gli amici di Moragnano ricordano con grande affetto la cara29 gennaio 2018