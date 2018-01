Michele Inglese

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 70Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, le figlie Mary con Vincent, Ludovico e Margherita, Fiorella con Marco, le sorelle Gina, Gerarda e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 30 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla casa del commiato in Via Zanardelli, 11 Parma per la chiesa di Pontetaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pontetaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 gennaio 2018Ï ASD Atletica ManaraÏ Patricia e famigliaÏ Romeo, Anna BiaccaRoberto, Maura e famiglia si stringono con affetto a Anna, Maria, Fiorella per l'improvvisa perdita del loro caro29-01-2018