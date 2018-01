Adelaide Alinovi

Dopo lunga malattia, si è spentaNe danno il triste annuncio le cognate, i nipoti e i pronipoti.I funerali avranno luogo domani, martedì 30 gennaio alle ore 14.15partendo dalla sala del commiato C.O.F.in via Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della «Casa degli Anziani» di Collecchio, per le amorevoli cure prestate.29 gennaio 2018Ï Germana, mammaCiaoti ricorderemo sempre.Camilla e Valter.29 gennaio 2018