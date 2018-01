Nella Gennari

Ha raggiunto in cielo i suoi amati Franco e Mirkodi anni 81Ne danno il triste annuncio la figlia Marilena, la nipote Natascia con Mirco, i pronipoti Nayr, Zoe, Morgan e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 31 gennaio , alle ore 10.00 nella Chiesa di Mamiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 gennaio 2018Ï Famiglia Gazza VittorinaÏ Maria Elisa e Vittorina Boschi e famiglieÏ Famiglia Artoni Giuseppe, Vittorina e SimoneÏ Pietro, Alessandra, LuciaÏ Germana e Patrizia SpadiniÏ Boschi EmmaÏ Miria, Luigi FerrariniLa cognata Bianca e famiglia partecipa al lutto di Marilena per la perdita della mamma30 gennaio 2018Condoglianze a Marilena e Natascia per la scomparsa della caraAnna e figli con rispettive famiglie.30 gennaio 2018CiaoFamiglia Poletti.30 gennaio 2018