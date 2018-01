Angiolina Cattani

È mancata all'affetto della sua famiglia alla quale si è completamente dedicata e così la vogliamo ricordaredi anni 93Ne danno il triste annuncio Emma, Letizia e Bruno.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 14.00partendo dalla sala del commiato COFin VialeVilletta 16/a per la Chiesa di Ravarano ove alle ore 15.00 sarà celebrata la funzione religiosa, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.Evasio in Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 gennaio 2018Ï Claudia e Adriano BottazziÏ Cattani Bruno e MariaÏ Vittorina, Silvana e GiorgioÏ Giulia, Paolo e GiorgettaÏ Mauro e ManuelaCon affetto e cordoglio ci stringiamo a Emma, Bruno e Letizia per la perdita della caraSusi, William con Nicolò, Patrizia, Pier Giorgio con Pier Maria, Fiorangela e Vittorio.30 gennaio 2018Giuseppe, Vania, Giovanni, Stefano e Maria sono vicini a Emma e famiglia per la perdita della cara mamma30-1-2018Matteo e famiglia sono vicini a Emma, Letizia e Bruno per la perdita della cara30-1-2018Profondamente commossi partecipano al dolore di Emma, Bruno e Letizia per la perdita della caraGiovanna, Vittorio, Alessandra, Irene, Beatrice, Alberto.30 gennaio 2018I condomini, gli inquilini e l'Amministratore del Condominio «M» di via Zaniboni, 1 Parma partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della signora30 gennaio 2018