Antonino Pezzani

E' mancato all'affetto dei suoi cariMaestrodi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Ferdinando e Gianni, i cari nipoti Mattia e Giacomo, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 31 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato San Mauro Abate in Colorno Via Suor Maria, 3 per il Duomo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Colorno.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 gennaio 2018Ï Famiglie Maria Angela e Augusta Poldi AllajÏ Famiglia Pezzani GiorgioÏ Famiglia Pezzani PietroÏ Marisa, Alberto, Cinzia Padovani e famigliaÏ Paola, Luigi VolpiÏ Fam. Oreste Poldi AllayÏ Paolo AmadasiÏ Augusto, Valentino e Pier Luigi Poldi AllajCarla, Franca e Antonia, con le loro famiglie, sono vicine a Ferdinando e Gianni per la perdita del caro padredi cui ricordano la profonda umanità e la tenacia nella fedeltà ai propri ideali.30 gennaio 2018Il Presidente e i soci di Italia Nostra, sezione Colorno e Bassa Est, ricordano con commozione il loro presidente onorario e socio fondatoreMaestroSentite condoglianze ai famigliari.30 gennaio 2018Alessandro e Luigina Bertolotti sono vicini a Gianni e Nando per la scomparsa del caro papàmaestro di vita.30 gennaio 2018