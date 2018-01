Norina Coppi

Ci ha lasciatidi anni 85Ne danno il triste annuncio il fratello Nello, e i nipoti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 31 gennaio alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Michele dall'Arco indi per il Cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 gennaio 2018Le colleghe della Scuola per l'Europa si uniscono al dolore di Donatella e famiglia per la perdita della caraChiara, Alice, Daniela e Giulia.30 gennaio 2018