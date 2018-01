CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Lucio Poletti



di anni 88



Ne danno il triste annuncio la moglie Inelde, la figlia Silvia e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 31 gennaio alle ore 10,15 presso la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo in via Grenoble.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Un particolare ringraziamento vada ai medici e a tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio.



Un grazie di cuore ai suoi amici Giuseppe e Miro che gli sono sempre stati vicino in tutti questi anni. Parma, 30 gennaio 2018



Ï Gianni Belfanti e famiglia