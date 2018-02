Emilietta Bocchi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Per espressa volontà dell'Estinta lo annunciano a funerali avvenuti il marito Adriano, la figlia Maria Grazia con Sisto, il fratello Alfredo con Carla e la nipote Eva, i cugini Roberto e Germana e parenti tutti.La cara salma riposa nel cimitero di Colorno.I familiari ringraziano il medico curante dott. Giorgio Fiorini, il Professor Catena e tutto il personale del Reparto Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31-1-2018Anna e famiglia partecipano con affetto al grande dolore dell'amica Grazia e famiglia per la scomparsa della cara mamma31 gennaio 2018Cristina e Paolo sono vicini a Grazia ed Adriano per la perdita della loro amata31 gennaio 2018Cari Grazia e Adriano ci uniamo al vostro dolore per la perdita della carissimaGiancarlo, Carla, Elena e Francesca.31 gennaio 2018