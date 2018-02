Neris Bertozzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 80Ne danno il doloroso annuncio i figli Maurizio, Stefania con Leonardo e l'adorato nipotino Leandro, la sorella, i nipoti e tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 14,30 partendo dalla Casa di Cure Piccole Figlie di Parma per la chiesa di Coltaro ove alle 15,15 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sincera riconoscenza vada alla Dott.ssa Bella del reparto oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma, al Prof. Squeri, alla Dott.ssa Giaroli ed a tutto il personale infermieristico del Reparto di Degenza delle Piccole Figlie ed a Suor Clorinda per la sua quotidiana presenza ed il sostegno spirituale.Un grazie di cuore al medico curante Dott.ssa Silvia Cantoni ed alle assistenti domiciliari per le affettuose cure.31 gennaio 2018Ï Fernando, Giuliana, Mattia RossiÏ Giacomo ScaccagliaCiao cara sorellaEugenia.31 gennaio 2018Ciaomi sei sempre stata tanto cara.Betta.31 gennaio 2018Il cognato Enrico con i figli Pietro, Paolo, Massimo e rispettive famiglie sono partecipi al dolore di Maurizio e Stefania per la perdita della cara31 gennaio 2018Cararicorderò sempre con tanto affetto la tua presenza dolce e discreta.Ramona.31 gennaio 2018