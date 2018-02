Primo Tamagnini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Grazia con Gianni, Angela con Ermes e il figlio Paolo, i nipoti e prenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, giovedì 1 febbraio, alle ore 9,00 partendo dalla Casa degli Anziani di Collecchio, per la chiesa di San Michele Tiorre indi al cimitero di San Polo d'Enza.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Casa degli Anziani di Collecchio.Non fiori ma opere di bene.31-1-2018Ï Famiglia Leoni GiovanniÏ Gianbattista e StefaniaÏ Alessandro e MarilenaÏ Mauro Tirelli e famigliaÏ Eleonora e figliLa suocera Antonica, cognate e cognati e nipoti tutti si stringono a Maria Grazia, Martina e Gianni per la perdita del loro caro31 gennaio 2018Maria Grazia, è difficile, in questi momenti così particolari della vita trovare parole che non siano di rito.Ti siamo affettuosamente vicini per la scomparsa del tuo caro papàGli amici di sempre.31 gennaio 2018Le famiglie del Condominio Adriana partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del signor31-1-2018