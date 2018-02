Anna Bolognini

Cristianamente è salita alla casa del PadreProf.di anni 87Ne danno il triste annunci i figli Paolo con Alessandra, Gianluca con Rosy, Michele con Stefania, gli adorati nipoti Tommaso, Luca, Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 1 febbraio alle ore 11,00 partendo dall'abitazione in Via Duccio Galimberti, 18 per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, indi per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Stela per le amorevoli cure prestate.31 gennaio 2018Ï Nando, Patrizia, GiuliaÏ Giuseppe e FedericaÏ Stefania Gianmarco e AngeloÏ Famiglia Luigi e Maria CottafaviCiaoti abbracciamo con tanto affetto.Francesco, Tommaso e Luca.31 gennaio 2018Carati ricordiamo con tanto affetto.Giovanni, Adriana, Romina e Francesco.31 gennaio 2018I condomini e l'amministratore del condominio Galimberti partecipano al dolore della famiglia per la perdita della signora31 gennaio 2018Cesare, Nando, Luigi, Danilo, Davide, Matteo, Marco, Corrado e famiglie si stringono con affetto all'amico Gianluca e famigliari e ne condividono il profondo dolore per la perdita della mamma31 gennaio 2018I colleghi veterinari, il personale tecnico ed amministrativo del Servizio Veterinario AUSL di Parma-distretto di Langhirano, partecipano al dolore del Dottor. Paolo Ferrari per la scomparsa della madre signora31 gennaio 2018Con affetto Gianni Mazza e famiglia si stringono al Dottor Paolo Ferrari per la perdita della cara mamma31 gennaio 2018Con un forte abbraccio siamo vicini a Paolo, Luca e Michele in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mammaRoberto e Paola con Nicola e Vittoria, Michele con Giulia.31 gennaio 2018Carlo, Michela e Matteo Cottafavi sono vicini a Paolo, Luca, Michele per la perdita della cara mamma31 gennaio 2018