Lucia Montali

Ha chiuso per sempre i suoi dolcissimi occhiLo annunciano con immenso dolore il compagno Marco, la sorella Paola con Mario e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle 14,30partendo dalle Sale del Commiato Ade,site in Viale della Villetta 31/a per la chiesa di San Leonardo indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.In particolare si ringrazia il medico curante dott. Felice Fasano per le cure e la costante vicinanza.Un sentito ringraziamento va altresì alla dott.ssa Marcella Saccò e a tutto il personale dell'Hospice dell'Ospedale Borgotaro per le amorevoli cure prestate.31 gennaio 2018Ï Carla FerrariÏ Ugo Molinari e famigliaÏ Famiglie Licia, Franco e Gianni MontaliCarasorella amatissima.Amica mia.Dolce e delicata, ma anche forte e salda coma la roccia.E bella.Sempre.Intenso e profondo è il sentimento che ci lega e infiniti sono i momenti indimenticabili vissuti insieme.Ora non posso vederti, ma se ascolto sento il tuo passo, sento che mi accompagni e che non mi abbandonerai.So bene che, insieme a mamma e papà, continuerai ad illuminare il mio cammino.Tua Paola.31 gennaio 2018Carala tua scomparsa lascia un vuoto che nulla e nessuno potrà mai colmare, ma il ricordo del tuo dolce sorriso e dalla tua candida onestà riempie il cuore di tutti coloro che ti hanno conosciuto.Lì sei entrata e lì resterai per sempre.Mario.31 gennaio 2018La zia Anna, Elisa, Angelo e Cristina ti portano sempre nel cuore.31 gennaio 2018Alceste, Sara, Fabio Avvanzini con le rispettive famiglie e i dipendenti delle ditte Vibu srl, Tec-Fluid srl, si uniscono al dolore di Marco per la perdita della carastimata collaboratrice e collega.31 gennaio 2018