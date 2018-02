Maria Orsi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio Massimiliano, Elisabetta e Valentina.I funerali si svolgeranno giovedì 1 febbraio alle ore 9.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa della Trasfigurazione via Sidoli indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Pallone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 gennaio 2018Angela e Roberto Riva commossi e riconoscenti pregano l'anima buona die porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.31 gennaio 2018Grazieper tutto l'amore che ci hai dato. Un abbraccio ai nipoti Massimiliano, Valentina, Elisabetta.Valeria, Erica, Giuseppe, Filippo Longinotti.31 gennaio 2018Condomini e amministratore del condominio «Pascal» di via Pascal 14-16-18 esprimono profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa della signora31 gennaio 2018