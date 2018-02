Maria Veiga Vilarino

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio i figli Nadia con Andrea e Giacomo, Emilio con Cristina e tutta la sua grande famiglia.I funerali si svolgeranno giovedì 1 febbraio alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato Ade in viale Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi dalle 8,00 alle 18,00 e giovedì dalle 8 in poi.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 gennaio 2018Silvia Capelli è vicina a Nadia per la scomparsa della cara mamma31 gennaio 2018Con affetto e cordoglio ci stringiamo a Nadia e famiglia per la perdita della caraGiuliano con Maria Grazia, Samantha con Ronni, Simone con Silvia.31 gennaio 2018