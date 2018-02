FRANCA CAVALLI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio la sorella Angela con Claudio, i nipoti Mirko con Morena e Martina, Nicola con Alessia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 2 febbraio alle ore 10 partendo dall'abitazione in Via Grandi n.7 per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso l'abitazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Ivano Maccari e all'amica Mara per le cure prestate.1 febbraio 2018Ï Franco, Vilma, Luca e MatteoÏ Fam. Rita e Franca TerenziniIl Gruppo Scouting And Mission si unisce al dolore dei familiari con sincero cordoglio e partecipazione per la scomparsa dell'amica1 febbraio 2018