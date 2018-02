ALFREDO CORUZZI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 97Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Franco con Franca e Pier Luigi con Nadia, i nipoti Marco, Andrea e Giulio.I funerali si svolgeranno venerdì 2 febbraio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in via Spezia 97 per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Fabrizio Peri.1 febbraio 2018Ï Carla MainardiÏ Fam. Nello DelmonteGiuseppe Tanzi insieme ad Andrea, Margherita ed Enrico sono vicini a tutta la famiglia per la perdita del caro amico1 febbraio 2018Jakie con Enzo, Graziano con Rosella e zia Carla si stringono con affetto a Carla, Pier, Franco e famiglie per la perdita del caro1 febbraio 2018Profondamente addolorati per la scomparsa del caroabbracciamo i familiari in questo triste momento, partecipando al loro dolore.Maria Carla, Stefano, Eleonora e Federica.1 febbraio 2018