GIORGIO REVERBERI

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Mariuccia, i figli Simona, Alberto con Cristina, Nicolò e Martina: le sorelle Wilma e Anna, i cognati, la cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00partendo dalla Sala del Commiato C.O.F.di Parma (viale Villetta 16/A) per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Andrea Zorandi, al Prof. Nicola Busi e al personale tutto del Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma.2 febbraio 2018Ï Cafè dal FornèrÏ Romano e RosannaÏ Simone, Sabrina, AndreaÏ Famiglie Rino, Christian, Luca GroppiÏ Fam. Roberto MainiÏ Lara, Domenico BernazzoliNel cielo sarai la nostra stella più luminosaCiaoMarti e Nico.2 febbraio 2018I cognati Silvio con Lina e il nipote Matteo partecipano con affetto al dolore dei famigliari per la perdita del caro2 febbraio 2018Carouna vita insieme non si può spiegare in poche parole.Il grande amore che ci unisce, che ha guidato i nostri passi nella gioia e nelle difficoltà continuerà a fare parte di noi.Per sempre.Siamo vicini a Mariuccia, Simona, Alberto e famiglia.Wilma, Anna, Adriano, Franco.2-2-2018Ciaoper tutta la vita ci hai amati, coccolati, sostenuti con il tuo spirito e la tua forza.Ti portiamo e ti porteremo sempre nel cuore.I tuoi adorati nipoti Daniele, Giorgia, Sonia, Guido, Gianluca, Daniela, Alessandra, Mauro, Simone, Emanuele, Francesco, Federico.2-2-2018Renato Gardelli si unisce al dolore della famiglia Reverberi per la scomparsa del caro2 febbraio 2018La dirigenza di Pergemine S.p.A unitamente a tutti i dipendenti e collaboratori partecipa sentitamente al dolore di Simona per la scomparsa dell'adorato papà2 febbraio 2018