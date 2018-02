MARCO BALESTRIERI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 53Ne danno il triste annuncio la sorella Fernanda, il cugino Gianni, l'amico d'infanzia Stefano e Mariangela.I funerali avranno luogo domani sabato 3 febbraio alle ore 11.30 presso la Chiesa Parrocchiale del Corpus Domini, indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Stefano, Tonino, Piera e Mariangela per la loro presenza amorevole.2 febbraio 2018Le famiglie e l'amministratore del condominio Smeraldo Smeraldi di Via Pezzani 5 partecipano al dolore dei familiari e sono loro vicini per la scomparsa del signor2 febbraio 2018Ciao, Caroche la Pace finalmente sia con Te!Gianni, Anna e Francesca.2 febbraio 2018Gli ex-colleghi ed amici della OCME ricordano con grande affetto e rimpiantoe lo accompagnano idealmente in questo suo ultimo viaggio verso la pace.2 febbraio 2018