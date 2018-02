ITALO GIUFFREDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Emanuela, i figli Dante, Oscar e Monia, la nuora, il genero, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 3 febbraio alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 febbraio 2018Ï Famiglia Enrico e Massimo BarellaÏ Famiglia Zarotti Dante e LucaÏ Famiglie Mattioli e CarraÏ Marchiani Rolando ed AdrianaÏ Marchiani Simona, Paolo, Federica, EleonoraLa cognata Luciana e i nipoti Michele, Daniele e famiglia si stringono con affetto in questo momento di dolore a Emanuela, Dante, Oscar e Monia per la perdita del caro2 febbraio 2018I titolari, dipendenti e collaboratori della Società Mec Trasporti S.r.L. sono vicini al collega Dante per la perdita del caro papà2 febbraio 2018La Ditta G.M. Srl Michele, Roberto, Ginetta, Francesco e collaboratori partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Giuffredi per la perdita del loro caro congiunto2 febbraio 2018