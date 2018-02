MARIA ROSA GANGITANO

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 65Lo annunciano il marito Bruno, i figli Claudio con Irene, Laura con Gabriele, e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 3 febbraio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Paolo Apostolo, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 febbraio 2018Affettuosamente mi unisco al dolore di Bruno, Claudio e Laura per la perdita diZia Anna Pelosi.2 febbraio 2018I cugini William, Claudio, Riccardo, Veraldo, Marisa, Maria Grazia e rispettive famiglie si stringono con affetto a Bruno e figli per la perdita della cara2 febbraio 2018